盤中速報 - 王品(2727)股價拉至漲停，漲停價136.0元，成交599張

王品(2727-TW)04日09:09上漲11.5元，股價漲停報136.0元，委買4張、委賣105張，成交599張。

主要業務為餐館業。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日上漲0.85%。

王品(2727-TW)近5日股價上漲0.4%，台灣加權指數上漲0.47%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+235 張
  • 外資買賣超：+232 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張
  • 融資增減：-7 張
  • 融券增減：+7 張

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