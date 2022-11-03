盤中速報 - 創意(3443)急拉2.07%報545.0元，成交10,368張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.07%，03日12:41報545.0元，成交10,368張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價上漲27.48%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲4.94%。台灣加權指數上漲2.92%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,932 張
  • 外資買賣超：+951 張
  • 投信買賣超：+2,517 張
  • 自營商買賣超：-536 張
  • 融資增減：-929 張
  • 融券增減：+366 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+18.75%

$11,875

原投組報酬率

+11.41%

$11,141

投組標的成分

  • 40%

    晶彩科

    3535

  • 20%

    台半

    5425

  • 20%

    景碩

    3189

  • 10%

    台郡

    6269

  • 10%

    瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞