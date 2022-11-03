盤中速報 - 創意(3443)急拉2.07%報545.0元，成交10,368張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.07%，03日12:41報545.0元，成交10,368張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲27.48%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲4.94%。台灣加權指數上漲2.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,932 張
- 外資買賣超：+951 張
- 投信買賣超：+2,517 張
- 自營商買賣超：-536 張
- 融資增減：-929 張
- 融券增減：+366 張
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投組標的成分
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