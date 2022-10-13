盤中速報 - 榮科(4989)急拉2.56%報22.05元，成交126張

榮科(4989-TW)近5分K漲速2.56%，13日12:25報22.05元，成交126張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

榮科(4989-TW)近5日股價下跌5.56%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌3.21%。台灣加權指數下跌5.22%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+27 張
  • 外資買賣超：+27 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-50 張
  • 融券增減：-11 張

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