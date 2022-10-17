iPhone生產重鎮 中國鄭州擴大封鎖令

中國鄭州市政府擴大封控範圍，周一（17 日）起封鎖人口稠密的中原區，以遏止新冠肺炎病毒傳播，凸顯在北京堅持「清零」政策下，企業界持續面臨供應鏈中斷威脅。

鄭州市中原區新冠肺炎疫情防控指揮部發布的通知顯示，中原區近 100 萬居民，周一開始被要求待在家裡，除非他們外出接受病毒檢測，且政府也關閉非必要企業。政府將在周日晚間 6 時解除封鎖令。

指揮部說，當務之急是管好小區「大門」和各戶「小門」，最大限度減少人員流動；居民盡最大可能「足不出戶、嚴禁聚集」，並指示街道社區要統籌各方資源，將生活物資配送至小區樓院。

指揮部並表示，按照「應檢必檢、不落一人」原則，定周一至周三，每日民眾接受一次核酸檢測。

在鄭州部分地區被封鎖後，如今政府又擴大封控，令許多民眾感到意外，原因是政府官員上周曾表示，不會實施全市封鎖。彭博上周四報導，社交網站帖文和居委會通知顯示，鄭州市兩個區的多數地區似乎已被封鎖。

鄭州市政府的封鎖範圍，並未涵蓋 iPhone 製造商鴻海集團 (2317-TW) 的工廠。該公司代表並未立即回覆置評請求。

鄭州市政府通報周日新增 6 例本土確診病例，自 10 月 9 日近日高峰的 40 例回落。由於內蒙古和新疆疫情受到控制，全國病例降至 697 例，為兩周來最低。

中共中央總書記習近平周日暗示不會立即改變「清零」政策，令原本希望看到一些放鬆跡象的投資人感到失望。習近平在宣讀「二十大」政治報告時說，嚴格的防疫規定，保護了人民生命。經濟學家預估，今年中國經濟成長率僅為 3.3%，增幅為 40 多年來第二小。