盤中速報 - 台燿(6274)股價大漲至43.45元，漲幅達7.02%

台燿(6274-TW)31日11:11股價上漲2.85元，報43.45元，漲幅7.02%，成交2,452張。
台燿(6274-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。
近5日股價下跌3.68%，櫃買指數上漲0.38%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,282 張
- 外資買賣超：-2,748 張
- 投信買賣超：+1,219 張
- 自營商買賣超：+247 張
- 融資增減：+195 張
- 融券增減：+34 張
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