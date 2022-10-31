盤中速報 - 台燿(6274)股價大漲至43.45元，漲幅達7.02%

台燿(6274-TW)31日11:11股價上漲2.85元，報43.45元，漲幅7.02%，成交2,452張。

台燿(6274-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。

近5日股價下跌3.68%，櫃買指數上漲0.38%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,282 張
  • 外資買賣超：-2,748 張
  • 投信買賣超：+1,219 張
  • 自營商買賣超：+247 張
  • 融資增減：+195 張
  • 融券增減：+34 張

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