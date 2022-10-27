盤中速報 - 金像電(2368)急拉2.16%報80.4元，成交8,095張

金像電(2368-TW)近5分K漲速2.16%，27日09:54報80.4元，成交8,095張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
金像電(2368-TW)近5日股價下跌7.35%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌4.34%。台灣加權指數下跌1.91%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,631 張
- 外資買賣超：-3,870 張
- 投信買賣超：-708 張
- 自營商買賣超：-53 張
- 融資增減：+663 張
- 融券增減：-273 張
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