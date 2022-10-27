盤中速報 - 台勝科(3532)急拉2.12%報144.5元，成交1,356張

台勝科(3532-TW)近5分K漲速2.12%，27日09:19報144.5元，成交1,356張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台勝科(3532-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌4.02%。台灣加權指數下跌1.91%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+13 張
- 外資買賣超：-283 張
- 投信買賣超：-7 張
- 自營商買賣超：+303 張
- 融資增減：-176 張
- 融券增減：-52 張
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