盤中速報 - 台勝科(3532)急拉2.12%報144.5元，成交1,356張

台勝科(3532-TW)近5分K漲速2.12%，27日09:19報144.5元，成交1,356張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台勝科(3532-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌4.02%。台灣加權指數下跌1.91%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+13 張
  • 外資買賣超：-283 張
  • 投信買賣超：-7 張
  • 自營商買賣超：+303 張
  • 融資增減：-176 張
  • 融券增減：-52 張

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