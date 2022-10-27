盤中速報 - 友達(2409)急跌-2.15%報16.0元，成交27,608張

友達(2409-TW)近5分K跌速2.15%，27日09:09報16.0元，成交27,608張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
友達(2409-TW)近5日股價下跌5.51%，所屬產業為光電業，相關光電類指數下跌3.2%。台灣加權指數下跌1.91%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-33,290 張
- 外資買賣超：-45,916 張
- 投信買賣超：+4,919 張
- 自營商買賣超：+7,707 張
- 融資增減：+1,835 張
- 融券增減：+28 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+30.71%
$13,071
原投組報酬率
+25.13%
$12,513
投組標的成分
40%
6104
20%
6279
20%
3552
10%
4931
10%