盤中速報 - 青雲(5386)股價急跌至29.8元，跌幅達7.02%

青雲(5386-TW)21日13:11股價下跌2.25元，報29.8元，跌幅7.02%，成交388張。

青雲(5386-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。

近5日股價上漲21.4%，櫃買指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+18 張
  • 外資買賣超：+18 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+48 張
  • 融券增減：+7 張

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