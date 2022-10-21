盤中速報 - 青雲(5386)股價急跌至29.8元，跌幅達7.02%

青雲(5386-TW)21日13:11股價下跌2.25元，報29.8元，跌幅7.02%，成交388張。
青雲(5386-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。
近5日股價上漲21.4%，櫃買指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+18 張
- 外資買賣超：+18 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+48 張
- 融券增減：+7 張
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