盤中速報 - 健策(3653)急跌-3.8%報301.5元，成交699張

健策(3653-TW)近5分K跌速3.8%，21日09:07報301.5元，成交699張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
健策(3653-TW)近5日股價下跌12.32%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.39%。台灣加權指數上漲1.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-947 張
- 外資買賣超：-184 張
- 投信買賣超：-399 張
- 自營商買賣超：-364 張
- 融資增減：+109 張
- 融券增減：-143 張
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+36.92%
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
1760
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20%
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