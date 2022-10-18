盤中速報 - 鈺太(6679)股價拉至漲停，漲停價194.0元，成交760張

鈺太(6679-TW)18日12:37上漲17.5元，股價漲停報194.0元，委買2張、委賣51張，成交760張。
主要業務為微機電麥克風晶片。電源管理晶片。其他。所屬產業為半導體業，相關半導體類指數近5日下跌6.33%。
鈺太(6679-TW)近5日股價下跌12.62%，櫃買指數下跌5.76%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-94 張
- 外資買賣超：+8 張
- 投信買賣超：-92 張
- 自營商買賣超：-10 張
- 融資增減：+22 張
- 融券增減：-12 張
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