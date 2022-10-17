盤中速報 - 啟碁(6285)股價急跌至81.4元，跌幅達7.08%

啟碁(6285-TW)17日11:05股價下跌6.2元，報81.4元，跌幅7.08%，成交6,199張。
啟碁(6285-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星通訊系列產品。移動與攜帶產品之通訊系列產品。上述產品相關之進出口貿易業務。
近5日股價上漲0%，台灣加權指數下跌4.19%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-59 張
- 外資買賣超：+369 張
- 投信買賣超：+96 張
- 自營商買賣超：-524 張
- 融資增減：-200 張
- 融券增減：-670 張
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