盤中速報 - 達邁(3645)股價大漲至31.0元，漲幅達7.08%

達邁(3645-TW)14日10:49股價上漲2.05元，報31.0元，漲幅7.08%，成交338張。
達邁(3645-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為聚醯亞胺薄膜之製造與銷售。電子零組件製造業。
近5日股價下跌12.14%，台灣加權指數下跌7.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-98 張
- 外資買賣超：-66 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-32 張
- 融資增減：-470 張
- 融券增減：-33 張
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