盤中速報 - 富鼎(8261)股價大漲至98.8元，漲幅達7.04%

富鼎(8261-TW)14日10:09股價上漲6.5元，報98.8元，漲幅7.04%，成交2,882張。

富鼎(8261-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子元件設計。電子元件等電子測試服務。

近5日股價下跌16.85%，台灣加權指數下跌7.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-152 張
  • 外資買賣超：-12 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-140 張
  • 融資增減：-1,780 張
  • 融券增減：+81 張

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