盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急拉2.09%報146.5元，成交6,597張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K漲速2.09%，14日10:00報146.5元，成交6,597張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

寶齡富錦(1760-TW)近5日股價下跌9.18%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌11%。台灣加權指數下跌7.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,478 張
  • 外資買賣超：-3,971 張
  • 投信買賣超：+1,570 張
  • 自營商買賣超：-77 張
  • 融資增減：+684 張
  • 融券增減：-417 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+32.92%

$13,292

原投組報酬率

+23.79%

$12,379

投組標的成分

  • 40%

    ﻿建碁

    3046

  • 20%

    金橋

    6133

  • 20%

    寶一

    8222

  • 10%

    醣聯

    4168

  • 10%

    晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞