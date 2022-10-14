盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急拉2.09%報146.5元，成交6,597張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K漲速2.09%，14日10:00報146.5元，成交6,597張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
寶齡富錦(1760-TW)近5日股價下跌9.18%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌11%。台灣加權指數下跌7.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,478 張
- 外資買賣超：-3,971 張
- 投信買賣超：+1,570 張
- 自營商買賣超：-77 張
- 融資增減：+684 張
- 融券增減：-417 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+32.92%
$13,292
原投組報酬率
+23.79%
$12,379
投組標的成分
40%
3046
20%
6133
20%
8222
10%
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10%