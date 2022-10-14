盤中速報 - 長榮航(2618)急跌-2.24%報23.95元，成交51,494張

長榮航(2618-TW)近5分K跌速2.24%，14日09:15報23.95元，成交51,494張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
長榮航(2618-TW)近5日股價下跌12.06%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數下跌9.63%。台灣加權指數下跌7.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-26,595 張
- 外資買賣超：-18,144 張
- 投信買賣超：-5,870 張
- 自營商買賣超：-2,581 張
- 融資增減：-2,835 張
- 融券增減：+5,806 張
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