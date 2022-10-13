金控大股東干政條款出爐 違者最重撤銷董事代表

近年金控頻頻有大股東干政，為杜絕此現象影響公司治理，金管會今 (13) 日宣布，已備查修正銀行公會提報的金控守則及銀行守則，明訂大股東有任何意見，都必須透過其董事代表人在董事會或功能性會議表達，不可以逕自召集會議或以其他方式不當介入公司決策，違者最重撤銷大股東的董事代表。

銀行局副局長童政彰表示，此次守則增訂公司與有控制能力股東間溝通、董事長遠距辦公或代理人選「產金分離」等原則，其中，有控制能力股東與公司間溝通聯繫，原則上應透過該股東指派當選為金控或銀行董事的代表人，該董事代表人如有必要，可以邀請公司經理人陪同，與該股東溝通，並應由金控或銀行將溝通情形作成紀錄。

童政彰進一步指出，有控制能力股東如對董事會議案或公司經營決策有建議時，應由其董事代表人在董事會或功能性委員會上提出，進行意見交流與議合，不得逕自召集會議或以其他方式不當介入公司決策。

董事長若長期於國內外以異地辦公、居家辦公或視訊會議等遠距辦公模式執行職務時，必須要注意是否能有效執行職務，若董事長無法執行職務時，推選的董事長代理人必須符合「產金分離」；代理人於代理期間所得行使職權，不得逾越董事長權限，如有限制，應事先明確列出。

金管會強調，此自律規範將由銀行公會轉達各金控及銀行，未來若有違反，將依銀行法及金控法的內控疏失，輕則罰鍰 200 萬到 5000 萬元，最重就是撤銷大股東的董事代表。