盤中速報 - 醣聯(4168)股價急跌至27.25元，跌幅達7%

醣聯(4168-TW)13日13:04股價下跌2.05元，報27.25元，跌幅7%，成交4,133張。
醣聯(4168-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為抗癌用之單株抗體開發。單株抗體標的授權。醣質抗原與蛋白質藥物相關委託服務。
近5日股價下跌9.01%，櫃買指數下跌4.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+780 張
- 外資買賣超：+825 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-45 張
- 融資增減：-829 張
- 融券增減：-3,110 張
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