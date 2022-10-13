盤中速報 - 全球傳動(4540)急跌-2.58%報32.15元，成交101張

全球傳動(4540-TW)近5分K跌速2.58%，13日12:17報32.15元，成交101張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

全球傳動(4540-TW)近5日股價下跌10.03%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數下跌3.91%。台灣加權指數下跌5.22%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-83 張
  • 外資買賣超：-81 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：-511 張
  • 融券增減：+1 張

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