前台泥總座李鐘培 出任電影製作公司影一執行長

電影製作興櫃公司影一 (8458-TW) 今 (11) 日召開董事會，通過由前台泥 (1101-TW) 總經理李鐘培出任公司執行長，上任後也宣布推出公司改組後第一部作品、「角頭」電視影集。

李鐘培為前台灣匯豐銀行總裁，對文創、影視產業懷抱熱情，於 9 月中出任緯來電視董事長後，在能率集團多次協商邀約下，加入影一董事會，並擔任新任執行長。

影一表示，李鐘培未來將運用其過去金融圈背景，及帶領台泥轉型跨入循環綠能經濟經驗，讓公司跳脫過去傳統影視公司營運思維，充分運用資本市場優勢，協助台灣優秀影視作品能發光發亮。

此次改選除李鐘培擔任董事及執行長外，魔汁電影製作公司也取得 3 席董事，董事長由魔汁指派由周哲毅擔任，周哲毅同時也是能率集團財務長。而大股東能率集團除了維持原持股外，也持續運用集團在日本及在台灣長期深耕影視資源，協助影一發展布局。

同時，影一也宣布取得「角頭」故事原創團隊授權 IP，將進行電視影集拍攝製作，預計明年第四季上映，將製作電視影集於電視或 OTT 平台播放。另外，影一也宣布投資九把刀新作「請問，還有哪裡需要加強」。

影一 2014 年登錄興櫃，每年平均推出 1-2 部電影，計畫今年底前再辦理現金增資，以投入製作更多影視作品。影一此次改組後重新定位，並引進新經營團隊，朝影視多元平台發展，除與好萊塢合作協助拍攝「台北愛之船」外，也積極洽談 IP。

