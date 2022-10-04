好幸運 有人只花30元繳停車費就對中千萬元發票

財政部賦稅署今 (4) 日公布 111 年 7-8 月期統一發票中獎清冊，16 張 1000 萬元的特別獎發票中，有 3 張消費金額不到百元，有人只花 30 元繳停車費就中獎；13 張 200 萬元特獎發票中也有 4 張小額消費，其中有人花 14 元就中獎。

在 1000 萬元特別獎發票中，消費金額最低只花 30 元繳停車費、就對中 1000 萬元大獎，另有 2 張是由統一超商開出，分別是由新北市新店區中正路、台中市大雅區中清路門市所開出，兩張消費金額都是 49 元。

200 萬元的特獎中，有 4 張消費金額不到百元，消費金額最低的是從台南市北區和緯路的全聯所開出，消費者只花 14 元買兩瓶豆漿就抱走高額獎金；另一張由台中市大里區統一超商所開出的發票，消費者也只花 15 元買檸檬茶就中獎。

財政部賦稅署提醒，111 年 7-8 月期統一發票中獎領獎期間從 111 年 10 月 6 日至 112 年 1 月 5 日，中獎人須在指定期間內到指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票，且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎 APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

賦稅署指出，若領獎時已列印電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎 APP 兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎 800 元獎及 500 元獎。

111 年 7-8 月期統一發票中獎號碼已於 111 年 9 月 25 日下午開出，特別獎獎金新臺幣 (下同)1000 萬元中獎號碼為 05701942，特獎獎金 200 萬元中獎號碼為 97718570，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎中獎發票計 16 張、特獎中獎發票計 13 張。