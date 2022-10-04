郵輪股被嘉年華拖累 分析師：個案問題 兩家同業拋售過頭

嘉年華第三季虧損遠大於分析師預期，開銷成本翻倍，不僅上周五 (30 日) 股價跌逾 23%，刷新 52 周低點紀錄，也令一干郵輪股受重創，但 Stifel 分析師 Steven Wieczynski 堅信「並非全體郵輪股都一個樣」，他依舊看漲郵輪產業。

嘉年華郵輪上周五大跌 23.25%，收每股 7.03 美元，刷新 52 周低點且摜破 2020 年 4 月新冠疫情期創下的低點，當時盤中股價約莫 7.8 美元。

嘉年華郵輪市值上周五單日流失約 25 億美元。挪威郵輪 (NCLH-US) 下跌 18%，是自 2020 年 5 月以來最糟糕的一天，而皇家加勒比 (RCL-US) 周五重挫 13%，為 2021 年 11 月以來的最大單日跌幅。

Stifel 分析師 Steven Wieczynski 研究報告指出，嘉年華當前的訂價問題侷限公司本身，主要是因為該公司對歐洲的曝險太高，歐洲面臨匯率、新冠肺炎和經濟疲軟的問題，衝擊近期的預訂量。

他認為，皇家加勒比或挪威郵輪並沒有像嘉年華郵輪那樣發生訂價問題，因此上周皇家加勒比 / 挪威股票遭拋售的程度完全被誇大了。

Wieczynski 給予嘉年華股票「買進」評級，但將其 12 個月目標價從 20 美元下調至 17 美元。他也將挪威和皇家加勒比的股票評為「買進」，目標價分別為 26 美元和 70 美元。

Wieczynski 寫道：「我們仍然認為嘉年華股票對可承受近期波動的長期投資者俱有價值，直到我們能更清楚了解歐洲宏觀背景和長期訂價機會。」

「話雖如此，在當前環境下，我們繼續看漲皇家加勒比和挪威郵輪，因為這兩家對越來越強勁的北美消費者曝險很大。」

美股大盤周一 (3 日) 普遍上漲 2% 以上，但嘉年華遊輪仍下跌 2.56%，收每股 6.85 美元；皇家加勒比下跌 0.82%，收每股 37.59 美元；挪威郵輪小升 0.35%，收每股 11.40 美元。