傳獅門影業傾向分拆電影工作室 而非Starz部門

知情人士透露，獅門影業 (Lionsgate)(LGF.A-US) 傾向分拆離其電影工作室，而非 Starz 有線電視和串流媒體部門。

該公司股價在周三 (28 日) 開盤後走勢持平。

這將是這家媒體和娛樂公司戰略的改變，該公司 5 月時表示，預計將在夏末完成對 Starz 的分拆或出售。知情人士說，最近幾個月，獅門影業已就出售 Starz 20% 的股份與一些潛在買家進行談判，其中包括最近由 Vivendi 擁有的 Canal+。知情人士說，這些談判還沒有結束，但沒有任何有結果的協議。

知情人士說，獅門影業正與許多潛在合作夥伴就出售電影工作室的股份進行談判。知情人士說，與 Starz 相比，這些談判可能會更快地達到獅門影業願意接受的交易，因為它們的興趣更為濃厚。電影工作室業務製作電影和電視劇，包括一個包含 17000 多部作品的片庫，例如《飢餓遊戲》、《浴血任務》和《廣告狂人》。

獅門影業預計最快於周三正式宣布其新計劃。獅門影業發言人拒絕置評。

在周三早上提交的證券文件中，該公司表示「仍致力於」將 Starz 和電影工作室業務分開，「隨著談判進展，我們更加關注分拆電影工作室的可行性，這可創造許多財務和戰略利益。在這方面，我們正在繼續與業務往來的潛在戰略和財務合作夥伴進行富有成效的談判。」

將電影工作室的股份出售給私募股權公司或戰略公司，將可由企業自行交易設定估值底線，這也將為獅門影業帶來直接的資本衝擊，該公司股價近年來已經暴跌。獅門影業的市值約為 18 億美元，低於 2018 年初的近 70 億美元。

知情人士說，從長遠來看，獅門影業有興趣出售電影工作室和 Starz。該公司在電視和電影製作方面與更大的同業競爭，包括 Netflix (NFLX-US)、迪士尼 (DIS-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 和康卡斯特 (CMCSA-US) 的 NBCUniversal。知情人士說，獅門影業的高管希望分拆電影工作室和 Starz 將是將股東價值最大化的第一步。