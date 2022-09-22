〈能源盤後〉美原油供應連3周攀升 Fed再次升息 原油跌至2周最低點

原油期貨價格周三 (21 日) 收在兩周以來最低點，係因美國原油供應連續第三周攀升，以及美國聯準會 (Fed) 決定升息，恐挫傷能源需求，令原油承壓。

原油吐回早盤漲幅。早盤原油漲幅係因俄羅斯普丁總統宣布部分公民徵兵，已長達 7 個月的俄烏戰爭恐延長，該戰事顯然令全球大宗商品供應壓力上升。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1 美元或 1.2%，收每桶 82.94 美元，為 WTI 最近月期貨自 9 月 7 日以來最低收盤價。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 79 美分或 0.9%，收每桶 89.83 美元，為 9 月 8 日以來最低收盤價。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 2.4865 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 3.3338 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.8%，收每百萬 Btu 7.779 美元。

俄羅斯和 Fed

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，利率上升本就會縮限經濟，且恐阻礙消費者支出，包括對汽油和柴油等精煉產品的支出。

然而，「今日 Fed 宣布的消息並沒有改變石油市場的看跌結果，我們持續尋找石油 70 美元至 80 美元區間內的底部，因為仍在流動的基本面背景正實時重新評估。」

Fed 周三宣布將基準聯邦基金利率調升 0.75 個百分點，並稱年底之前還會大幅上調利率。

Janus Henderson Investors 能源和公用事業研究分析師 Noah Barrett 表示：「如果繼續升息，石油需求恐承壓，價格會保持在當前水準附近。對時由市場來說，Fed 該決定應該對價格影響最小，因為 (升息幅度) 符合共識預期。」

「油價近期走勢的主要驅動力將來自需求的數據點 (尤其是中國需求)，以及因俄羅斯石油禁運而出現的供應中斷跡象。」

俄羅斯總統周三早些時候宣布徵兵 30 萬人，並宣示使用一切必要手段保衛領土，還強調此舉「非虛張聲勢。」

普丁宣布此消息的前一天，俄羅斯控制的烏克蘭東部和南部地區宣布將舉行公投，成為前蘇聯不可分割的一部分。在紐約舉行的聯合國年度大會上，西方各國譴責俄國在烏東占領地區舉行的入俄公投計畫，法國總統批評其為假公投。

Rabobank 宏觀策略師 Bas van Geffen 周三報告指出，以最好的情況來說，這只會令俄烏簽訂和平協議的前景更加遙遠，因為烏克蘭不會放棄任何領土，俄羅斯也絕不會停止對這些領土的主張，尤其是近日還獲得入俄公投「受人民歡迎」的激勵。

然而，「在最壞的情況下，這正是普丁在烏克蘭反攻時部署核武或化學武器所需要的藉口，這至少進一步增加對西方的威脅，再添一波地緣政治不確定性。」van Geffen 說。

分析人士擔心，長期衝突只會進一步影響石油和天然氣等大宗商品供應。

供應數據

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (9/16 止) 美國原油庫存增加 110 萬桶，為原油供應連續第三周上升。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上周美國原油庫存增加 210 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油庫存增加 103.5 萬桶。

Kpler 首席美洲石油分析師 Matt Smith 表示：「原油進口量增加，且戰略石油儲備 (SPR) 釋放近 700 萬桶，但同時煉油活動增加，原油出口也很強勁，因此雙雙抵消，令美國原油庫存僅小幅增加。」

EIA 表示，上周俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存小幅增加 40 萬桶，而上周 SPR 庫存減少 690 萬桶至 4.272 億桶。

「煉油活動增加，結合隱含需求疲軟，導致汽油庫存增加，同時蒸餾油庫存也增加，因為產量增加抵消了隱含需求的增加。」Smith 說。

EIA 公布，上周汽油庫存增加 160 萬桶、蒸餾油庫存增加 120 萬桶。

根據 & P Global Commodity Insights 調查，分析師預期汽油庫存下降 160 萬桶、蒸餾油庫存下降 60 萬桶。