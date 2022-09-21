美國FCC再出手 將中國聯通列入國安威脅黑名單

美國聯邦通訊委員會（FCC）再出手，將中國聯通 (600050-CN) 等三家中國電信公司列入國安威脅黑名單，自此中國三大電信商全被打入黑名單。

路透報導，FCC 周二（20 日）依據 2019 年一項保護美國電信網的法律，將中國電信公司太平洋網絡、其全資子公司信通及中國聯通列入國安威脅黑名單。

去年 3 月，FCC 將華為、中興、海能達 (002583-CN) 、海康威視 (002415-CN) 、大華股份 (002236-CN) 等五家中企列入黑名單。今年 3 月，FCC 再將中國電信 (00728-HK) 和中國移動 (600941-CN) 打入名單。

若被列入名單，意味著 FCC 每年 80 億美元的「普及服務基金」（USF），將不得被用於採購或維護這些公司的產品。該基金用於支持農村、低所得消費者以及學校、圖書館和醫院等單位的電信設備。

對於美方頻繁制裁中企的行為，中國駐華盛頓大使館曾在今年稍早表示，FCC 濫用國家權力，在沒有事實根據情況下，惡意攻擊中國電信商，美國應立即停止對中企的無理打壓。

中國商務部也說，美方泛化國安概念，濫用國家力量，在缺乏事實依據情況下，惡意打壓中企，違背市場原則，破壞雙方合作氛圍，中方對此表示嚴重關切。