〈陸港盤後〉中國央行重啟14天期逆回購 市場不領情

中國 A 股三大指數周一（19 日）收盤齊跌，滬指跌 0.35%，儘管中國央行重啟 14 天期逆回購操作，釋出流動性，但市場似乎不領情，高盛也預料中國股市可能不會重現中共「二十大」會前走高行情。

證券時報報導，滬指周一跌 0.35% 報 3,115.6 點，深成指跌 0.48% 報 11,207.04 點，創業板指跌 0.72% 報 2,350.38 點；兩市成交額合計人民幣（下同）6,653 億元，「北向資金」淨流入 16.03 億元。

旅遊、酒店餐飲、釀酒、航運等類股走高，軟體、半導體、軍工、醫藥等族群走低。

香港恒生指數收盤跌 1.04%，恒生科技指數大跌 2.07%。

在季末與國慶連假來臨前，中國人民銀行周一宣布，為維護季末流動性平穩，展開 20 億元 7 天期逆回購操作，以及 100 億元 14 天期逆回購。央行上次展開 14 天期逆回購操作，是在 1 月底春節長假前。

澳盛集團資深中國策略師邢兆鵬表示，這次 14 天逆回購會在節後到期，央行此舉表達不希望利率上行的立場，試圖讓資金平穩跨季。

與此同時，高盛認為，中共每五年一次的全國代表大會，這次可能難以提振股市，原因是「清零」政策和房市景氣低迷，導致經濟面臨更大壓力。

中共「二十大」定 10 月 16 日登場。劉勁津等高盛策略師在報告中表示，往年在此一政治大戲前，多頭氣勢通常很強勁，但今年中國股市是否能重演歷史，充滿不確定性。

策略師周日在報告中說，過去在全國代表大會揭幕前的月份，MSCI 中國指數一般會漲 2%，大宗商品景氣循環股和部分消費類股表現搶眼。然而，本月來該指數下跌逾 8％，表現不如亞洲和全球股市。