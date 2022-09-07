強化高齡金融消費者權益 金管會祭四大措施

因應我國人口高齡化發展趨勢，金管會今 (7) 日宣布，持續推動高齡者權益保護相關措施，除鼓勵金融業提供多元化且符合高齡者需求的金融商品外，並透過推動金融教育，提升高齡者金融認知，讓高齡者能更自在、安心地利用金融服務。金管會並在金融商品銷售服務保護措施、友善對待高齡客戶、友善爭議處理及防範金融詐騙等四大面向強化高齡金融消費者的權益保護。

首先在金融商品銷售服務面向，金管會表示，現行法規已要求金融業者評估強化銷售過程控管，避免不當銷售、不主動推介高風險產品、瞭解評估客戶需求、錄音／錄影留存紀錄及強化商品適合度等，以保障高齡者權益。

在友善對待高齡客戶方面，金管會近期並同意備查「銀行業公平對待高齡客戶自律規範」、「證券商向高齡客戶提供金融服務自律規範」、「期貨商開戶徵信作業管理及提供高齡客戶金融服務自律規則」及「保險業金融友善服務準則」等自律規範，採取高齡客戶能理解之溝通方式、強化契約文件可閱讀性及安排金融友善相關教育訓練等，以更友善的方式提供高齡者金融服務，強化對高齡消費者之保護。

在爭議處理部分，為提供高齡者更為友善的爭議處理管道，高齡者可直接致電金管會 1998 或金融消費評議中心金融消費爭議免費服務專線 0800-789885，以語音方式提出申訴；如高齡者親臨評議中心櫃台時，亦會安排專人協助釐清爭議並給予關懷；高齡金融消費者向評議中心申請評議者，均逐案指派專責的調處及評議人員，除依相關規定協助安排調處及進行評議外，對於爭議相關法律問題，將以高齡者易於瞭解的方式向其解說，以提供友善爭議處理服務。

在防範對高齡者金融詐欺方面，金管會持續督導金融機構落實臨櫃關懷提問的防詐措施，並督導金融機構配合內政部警政署推動試辦「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」。客戶臨櫃辦理境外匯款時，銀行若發現受款帳戶屬於警政署所彙整的疑涉詐欺境外帳戶，銀行將加強關懷提問，以提醒匯款客戶避免受騙。

此外，金管會指出，金融素養的提升亦可有效降低金融詐騙案件的發生，金管會辦理多種金融知識宣導活動，對金融教育有興趣或有需求的樂齡團體及機關等，可至金管會銀行局官網報名走入校園與社區辦理金融知識宣導活動，藉以建立正確的金融消費觀念及提升金融素養。