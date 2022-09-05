八貫今年營收、獲利拚新高 明年營運再向上

八貫 (1342-TW) 今 (5) 日表示，下半年營收、獲利可望逐季成長，今年營收、獲利估創新高，法人預期，八貫全年 EPS 可望上看 7 元，明年營運將再向上。

八貫指出，第三季營運強勁，第四季估再小幅成長；雖然戶外業務受通膨影響，部分客戶訂單遞延至明年，但醫療、防彈背心與航太救生動能強勁，帶動營收向上，也有利產品組合，加上美元升值匯兌利益，下半年毛利率將持續向上。

法人指出，八貫醫療與航太救生屬於高毛利產品，考量匯兌利益，第三季毛利率將突破 3 字頭，若不考慮第三季限制型新股發放費用影響，下半年單季每股純益將上看 2 元，今年獲利將大幅超越去年水準，EPS 可望上看 7 元。

八貫 8 月營收 2.1 億元，月減 0.9%、年增 15.9%，其中醫療、航太救生營收占比達 4 成；累計前 8 個月營收 16.69 億元，年增 31.15%。

展望明年，八貫看好，營運可望再優於今年，戶外業務客戶部分訂單遞延至第一季，而醫療、航太救生需求強，訂單已看到上半年。

另外，八貫也因應市場需求持續擴建產能，預計明年中第三台淋膜機可望啟動量產，明年底將有 17 台高週波機台陸續裝機，屆時產值將上看 50 億元。