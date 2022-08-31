實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 08/31 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3430 奇鈦科 09/02 初上櫃 08/29-08/31 776 42.00 42.00 中國信託 01 09/01 108943 6667 信紘科 09/05 上櫃增資 08/30-09/01 425 48.00 48.00 台新 01 09/02 79569 4763 材料-KY 09/05 第一現增 08/30-09/01 256 100.00 100.00 富邦 01 09/02 50907 4968 立積 09/06 上市增資 08/31-09/02 145 105.00 105.00 台新 01 09/05 6591 動力-KY 09/06 第一現增 08/31-09/02 170 36.00 36.00 康和 01 09/05 6689 伊雲谷 09/06 初上市 08/31-09/02 1760 112.00 112.00 台新 01 09/05 3691 碩禾 09/08 上櫃增資 09/02-09/06 1360 115.00 115.00 宏遠 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。