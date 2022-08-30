台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 08/30
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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2641   正德        08/29  上櫃增資    08/23-08/25      4250   18.28     18.28  台中銀     01     08/26     56798
3430   奇鈦科      09/02  初上櫃      08/29-08/31       776   42.00     42.00  中國信託   01     09/01
6667   信紘科      09/05  上櫃增資    08/30-09/01       425   48.00     48.00  台新       01     09/02
4763   材料-KY     09/05  第一現增    08/30-09/01       256  100.00    100.00  富邦       01     09/02
4968   立積        09/06  上市增資    08/31-09/02       145  105.00    105.00  台新       01     09/05
6591   動力-KY     09/06  第一現增    08/31-09/02       170   36.00     36.00  康和       01     09/05
6689   伊雲谷      09/06  初上市      08/31-09/02      1760  112.00    112.00  台新       01     09/05

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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