籌碼大師的操盤日誌 － 中小型股吸金　逢回吃法人豆腐

10 年期美債殖利率在 8 月初跌破 2.6% 後，昨晚再次升破 3%，為 7 月 20 日以來最高。這讓市場情緒感到不安，為美股昨日走跌的原因之一。全球央行年會召開前，華爾街擔憂聯準會釋出更鷹派的訊號，美元強升，科技股成殺盤重心，標普所有板塊盡墨。那指收黑 2.55%，費半重挫近 4%。道瓊收盤拉回逾 640 點，標普收跌逾 2%。

台股盤前日韓股市均拉回震盪，台股中的晶圓代工雙雄以及金融股成為壓盤重心，這也導致指數回測跌破月線關卡，昨日強勢的生技族群則因益得在開盤後不久即跌停，但是中天合一漲停的情況下，同類個股走勢分歧，這也導致有許多個股衝高後，留下長上影線，接下來可以留意這些出現長上影線個股，後續能否再度轉強。大盤指數終場下跌 149.25 點，收在 15095.89 點，成交量 1704.72 億元。櫃買指數小漲 0.04 點，收在 193.96 點，成交量 625.48 億元。

昨晚我在『大師夜話』中提到：國際股市拉回對權值股影響較大，宜暫時避開，但中小型股仍會是內資的最愛，選對個股並掌握好進場時機，仍會有不錯的報酬率。而法人重押的標的，都在我每天公布的籌碼表格中。當國際股市拉回，股價回到法人成本之下，反而就是吃法人豆腐的機會，今天就是好機會。

昨日的外投本比表格，如下：

外投本比 = (外資買賣超 + 投信買賣超)/ 股本 (對外發行張數)

第一名是東哥遊艇 (8478-TW)，外資加投信買超佔股本的 1.81%

第一名是上品 (4770-TW)，外資加投信買超佔股本的 1.57%

東哥遊艇 (8478-TW) 上半年稅後純益 9.28 億元，年增 125.28%，EPS 10.55 元，已賺贏去年全年，其中，第二季稅後純益 5.41 億元，EPS 6.15 元，創單季獲利新高；近期公佈 6 月自結合併獲利 3.15 億元，每股稅後純益高達 3.59 元。東哥不僅是遊艇製造商 ，營運橫跨自有品牌和代理其他品牌，以及售後服務，在美國遊艇市場已建立起領先地位，東哥強調，作為價格制定者，獲利動能強勁。展望後市，東哥指出，將持續推出新產品，且平均尺寸將放大，目前在手訂單生產排程已看到 2024 年，隨著新產能陸續開出，營運可樂觀期待。

上品 (4770-TW) 氟素 (PTFE) 設備需求未受到影響，上半年稅後淨利為 8.03 億元，年增率達一倍，每股稅後盈餘 10.23 元，法人圈傳出，到 7 月底在手接單逾 70 億元，下半年成長動能無虞。 PC、手機等電子產品進入庫存調整期，增添半導體需求不確定因素，惟先進高階製程持續擴廠，帶動氟素設備、桶槽、運輸槽車訂單成長，第二季半導體產業占上品營收比重增至 86.5%，較前一季大增 6.2 個百分點，毛利率攀升到 44%，稅後淨利 4.44 億元，季增率 23.6%，年增率 1.1 倍，每股稅後盈餘 5.65 元，創下單季新高。

上述兩檔，是技術面屬於左邊沒人，法人重壓而股價創歷史新高的超強勢股，只要 10 日均線未有效跌破，波段持續抱牢。

以操盤手的角度來看，買進強勢股做會更有效率，如果強勢股不敢買，底部股也不是不能買，但一定要底部爆大量，才能消化上檔套牢的賣壓，舉例來說：

CMOS 影像感測器 (CIS) 封測廠同欣電 (6271-TW) 公告上半年財報，合併營收 70.71 億元，歸屬母公司稅後淨利 19.06 億元，每股 10.67 元，上半年獲利賺逾一個股本。展望下半年，同欣電車用 CIS 封裝接單暢旺，抵銷消費性 CIS 需求減弱壓力，陶瓷基板及射頻模組先蹲後跳，下半年營運可望優於上半年。同欣電車用 CIS 封裝占總體營收比重達 25～30％，今年產能將擴增 20～30％，明年亦將維持 20～30％的擴產幅度，主要是看好先進駕駛輔助系統 (ADAS) 滲透率提升，及自駕車逐步導入新車款，相關趨勢亦將推動車用 CIS 畫素規格由 1.3M 升級到 2M 及 8M，對同欣電接單帶來成長機會。

技術面上檔雖然有層層套牢賣壓，但底部出現兩根大量，比較能有效化解 5 月份平台整理期間的套牢賣壓，且股價在低檔，若跌破上升趨勢線停損，風險相當有限，逢回可留切入機會。

下面我特別附上【致富贏家操盤系統】中強弱勢股排名供各位做參考

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