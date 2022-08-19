土洋聯手力挺面板雙虎 外資大買近5.5萬張

土洋聯手挺面板雙虎 外資敲進逼近5.5萬張（圖：鉅亨網資料照）
土洋聯手挺面板雙虎 外資敲進逼近5.5萬張（圖：鉅亨網資料照）

台股今 (19) 日小漲 12 點，力守 15400 點，周線連七紅；土洋聯手買進面板雙虎，外資買超張數近 5.5 萬張，自營商與投信也買超友達逾萬張。

三大法人合計賣超 48.01 億元，其中外資賣超 73.06 億元，累計本周已狂賣 272.71 億元，投信則持續加碼台股，再買 15.48 億元，不僅本周已買超 121.31 億元，更是連續 41 日買超，自營商則由賣轉買，小買 9.56 億元，中止連三賣。

期貨方面，外資今加碼多單 1446 口，淨多單增加至 10088 口；投信回補 1 口空單，淨空單 5427 口；自營商加碼 554 口空單，淨空單增加至 1605 口。

外資大買面板雙虎，買超群創 3.49 萬張、友達 2 萬張，美時 6251 張，廣運 5302 張，正文 4789 張，其他獲外資青睞的個股還包括華通、中砂、欣興、聯電及訊舟與富采。

外資賣超方面，主要標的為航運雙雄與金融股，大麥華航 1.43 萬張、長榮航 8910 張，分別賣超中信金、台新金 1.19 萬張、 1.12 萬張；其他賣超標的為大同、華新、宏碁，ETF 則賣超元大美債 20 年 1.39 萬張、國泰永續高股息 6571 張。

投信、自營商也紛紛搶進面板股，投信買超友達 2054 張，自營商買超友達 8033 張、群創 6020 張。

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