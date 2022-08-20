見回不回、中小型優先

本周台股仍相當強勢在高檔見回不回進行震盪整理，尤其是 OTC 的部分更創波段新高往半年線來測試，相較於大盤剛過季線來看，確實是差異頗大，但由此可知中小型股擔綱了近期盤面上的主角，其實這樣也比較合理，畢竟指數來到了相對的壓力區，如果沒有這麼快越過的打算，那麼讓大型權值股先做休息把空間讓出來給中小型股，其實這樣也能更加刺激盤面上的人氣，另外以散戶投資人的角度來看，大型股不太會是它們的操作選項，一定是以中小型的活潑個股為主，所以近期的選股方向就很清楚了，不過近期比較夯的網通和部分車用都已經有短線過熱的情況出現，因此籌碼較為凌亂的個股就要盡量先避開，像是網通的中磊 (5388-TW)、波若威 (3163-TW)，車用的堤維西 (1522-TW)、耿鼎 (1524-TW)… 等，短線都有融資增加過快的狀況，不過堤維西、耿鼎的券單也相對較高，因此有存在軋空的條件和可能，只要融資可以稍微減少，隨時都有轉強的可能，但是相較於網通的中磊和波若威來說，券單並沒有大幅增加，因此股價隨時都有急回的可能，其實中累近幾天的走勢已經比很多網通股弱勢，如果籌碼結構還是沒有改善，那麼整理期可能就會拉很長，持有的投資朋友後續必須要去留意。

雖然剛剛提到指數進到壓力區，應該會開始震盪，所以空間可能不會太多，但是相信大家應該都聽過「盤整出飆股」，以近期盤面上漲停的家數來看，確實已經有這樣的味道，尤其 8 月中財報都已公布完畢 (KY 股除外)，所以業績的影響因素暫告一段落，原則上到下個月的營收公布前，已經足以讓籌碼沉澱很久的小型股去表現，像是設備股的萬潤 (6187-TW)、先益 (3531-TW)、均豪 (5443-TW)… 等，這些都是還有一些獲利的公司，如果是投機沒賺錢的公司就更多了，當然現階段我們剛剛有提過財報已經公布過，所以目前算是空窗期，因此縱使是虧損的公司，也都可能會有一些題材去引動股價上漲，因此在操作上就是看投資人要選甚麼樣的個股去操作而已，而我們一定還是以趨勢往上的主流族群去挑選為主，不會因為短線很多個股活蹦亂跳就想要去四處搶，像目前我們就是等短線過熱的網通族群拉回低接的買點為主，如果時間會拉很長也無妨，因為可以把等待低接網通的資金先轉去其它族群，這些都可以是選項，反正下半年的解封題材會越來越多，可以買的個股也會越來越多，所以不用擔心錯過買不到，至於近期有甚麼個股可以留意呢? 我們今天推薦一檔不同於過去主軸的個股 GIS-KY(6456-TW) 給大家，基本面的部分 H1 獲利 3.5 元雖然沒過去好，但是以目前股價來看，本益比已經相對合理，尤其下半年的業績一向是高峰期，加上有跨入元宇宙的鏡片貼合業務，因此在近期宏達電集團都先領漲一段之後，GIS-KY 應該有機會展開補漲行情，尤其周五低檔第一根出量的長紅 K 棒，相信大家都學過技術面，這個位階去切入應該不會吃虧，頂多就是碰到拉回擴底整理，這就需要再觀察籌碼怎麼變化了，原則上有獲利、有題材的公司在低檔買進應該不用太擔心。

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