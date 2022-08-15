Unity Software拒絕AppLovin收購要約 繼續完成收購Ironsource

Unity Software Inc (U-US) 周一 (15 日) 拒絕了遊戲軟體公司 AppLovin Corp (APP-US) 175.4 億美元的收購要約，並表示將繼續收購行動應用貨幣化軟體公司 IronSource (IS-US)。

AppLovin 上周提出以 175.4 億美元的全股票交易收購 Unity，條件是 Unity 終止收購 AppLovin 較小的競爭對手 IronSource。

Unity 的平台被用於構建一些最熱門的遊戲，像是《使命召喚：手遊》和《精靈寶可夢》(Pokemon Go)，用於開發行動、控制器和電腦影音遊戲；而 IronSource 的平台允許開發者發表和擴展手機遊戲和其他應用程式。

Unity 周一表示，AppLovin 的提議不符合股東的最佳利益，並且「不能合理地預期會導致 Unity 與 IronSource 合併協議中定義的『霸王條款』。」

Unity CEO 瑞克西提洛 (John Riccitiello) 發表聲明表示：「董事會仍然認為 IronSource 交易具有吸引力，並將提供一個創造長期價值的機會。」

AppLovin 沒有立即發表評論。

Unity 上月表示將以 44 億美元的全股票交易方式收購 IronSource，該公司周一表示，它仍然致力完成這椿收購案。

Unity 股價在周一盤前交易下跌約 4%。