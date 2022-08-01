男性平均所得65萬高於女性 兩性差距縮小至1.5倍近10年首見

兩性平均所得差距有縮小跡象，根據財政部今 (1) 日公布的性別統計年報，109 年每人平均所得約 53 萬 1174 元，其中男性每人平均所得 65 萬 251 元、女性每人平均所得 41 萬 9931 元，男性平均所得是女性的 1.5 倍，差距縮小是近 10 年來首見。

根據統計年報資料，109 年綜合所得總額共 6 兆 2954 億元，其中薪資所得總額就高達 4 兆 9920 億元，占比近 8 成居冠，其次則是股利所得總額約 7064 億元、占比 11%；至於利息所得總額約 1928 億元、比重約 3%。

在各類所得中，薪資所得部分，每人平均所得約 62.8 萬元，其中男性每人平均薪資所得約 72.1 萬元，女性每人平均薪資所得 52.9 萬元，男性平均薪資所得是女性的 1.36 倍。

在股利所得部分，男性每人平均所得約 15 萬 4887 元、女性平均所得約 9 萬 2238 元，兩性所得差距約 1.7 倍；而執行業務所得方面，兩性的差距相對較大，男性平均所得 19 萬 8331 元、女性平均所得約 11 萬 856 元，兩性所得差距達 1.8 倍。

財政部官員表示，兩性在執行業務所得差距較大，研判可能與職業種類有關，例如律師、醫師等從業人員多半以男性居多，而股票股利所得則可能與企業董監事、負責人男生比例偏高有關。