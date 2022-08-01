中國期貨和衍生品法今上路 六大金融立法最後一塊拼圖

中國期貨和衍生品法周一（1 日）正式上路，象徵中國基本完成資本市場法制體系的「四梁八柱」，上海各大期貨公司紛紛響應上海市期貨同業公會號召，展開期貨和衍生品法學習，以幫助員工及廣大交易者用好這部法律。

上海證監局表示，作為中國六大金融業立法最後一塊拼圖，政府實施《中華人民共和國期貨和衍生品法》，讓期貨和衍生品市場真正做到有「法」可依，象徵中國基本完成資本市場法制體系的「四梁八柱」，也意味全球最大商品期貨市場和最大交易者群體，將迎來更加規範的市場環境。

上海證監局說，作為國際金融重鎮，上海聚集境內一半期貨和證券交易所、四分之一期貨公司，並產生 40% 左右的期貨交易量，是中國期貨和衍生品市場的中心。期貨和衍生品法上路後，上海期貨產業理應成為最積極踐行者。

為深入宣傳、貫徹期貨和衍生品法的條文內容，上海各大期貨公司紛紛響應上海市期貨同業公會號召，積極展開期貨和衍生品法學習培訓、宣傳引導，以幫助員工及廣大交易者用好這部法律。

為快速學習期貨和衍生品法的意義，國泰君安期貨公司結合疫情防控需要，於 4 月 25 日展開在線直播解讀，直播累計收看人數近 1,000 人次。同時，國泰君安期貨鼓勵總部及各分支機構員工參與各監管機關舉辦的期貨和衍生品法線上培訓講座，提高自身核心競爭力。

銅冠金源期貨公司也推動全體員工在線觀看中國期貨業協會舉辦的期貨和衍生品法專題系列培訓，學習期貨及衍生品交易的一般規定、跨境交易及監管協作、民事責任體系、合規風控管理等內容，以提高員工對期貨和衍生品法的認識。