亞太市場創新巨擘出爐 奧丁丁、支付連入列台灣前10大

KPMG 安侯建業和滙豐集團共同發布首份《亞太地區創新巨擘企業》報告，針對亞洲每個市場列出 10 家領先的創新巨擘企業，其中台灣前 10 大創新巨擘企業包括：OwlTing(奧丁丁)、PChomePay(支付連) 等。

該調查主要針對亞洲新興經濟體未來 10 年內具有潛力影響全球商業格局的企業進行調查，範圍涵蓋亞太地區 12 個市場共 6472 家估值不超過 5 億美元的科技新創企業，並就每個市場列出 10 家領先的創新巨擘企業。

在台灣市場部分，前十大創新巨擘企業分別為：Maicoin(現代財富科技)、 4Gamers(就肆電競)、OwlTing(奧丁丁)、FunNow(曙客)、FaceHeart(鉅怡智慧)、 Linfiny(元力電紙平台)、PChomePay(支付連)、iKala(愛卡拉)、Style.Me (唯衣時尚) 以及 Oomii(荷魯視科技)，領域涵蓋金融科技、加密貨幣 / 區塊鏈、TMT(電信、媒體和科技)、電競遊戲、人工智能、機器學習、電子商務以及軟體服務等。

根據國際貨幣基金組織 (IMF) 預測，亞太地區的新興和發展中經濟體的成長速度將較全球平均高出 20%，而本次公布的「創新巨擘企業」，指的是成長快速、具有影響力和創新能力，並企圖要成為獨角獸的新創企業，而這樣的企業也是亞太地區成長軌跡的領先指標。

KPMG 安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧表示，過去低估值投資一直是新創企業面臨的一個痛點，但現在更多的資金開始流向初期的新創企業，因此他們比過去更容易獲得資金了。

值得一提的是，在台灣企業投入資金占創投資本將近一半，而全球平均水平約爲四分之一，加上台灣政策對於新創產業的大力支持，既專注於發展强大的生態系統，也爲新創產業提供實質上的支持，代表台灣對於新創企業的投資可望穩步增長。

KPMG 安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓指出，近年越來越多歐美的硬體新創企業前來台灣尋求大型電子製造商的投資，報告中也稱，台灣開發和生産高端電子産品歷史悠久，這使得台灣能夠為創辦或發展高科技或 IT 製造業的企業家創造有利環境。

