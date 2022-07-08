可成Q2營收52.79億元探12年低 估Q3出貨加溫

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 今 (8) 日公佈 6 月營收 22.03 億元，月增 12.97%，年減 33.94%，第二季合併營收 52.79 億元，季減 26.90%，年減 49.25%，累計上半年營收 124.99 億元，年減 45.73%；由於去年基期較高，加上第二季受中國封城干擾，可成第二季營收創下 12 年新低，預期第三季出貨可望加快。

可成表示，受惠組裝廠客戶及零組件供應商陸續復工，加快入庫、拉料速度，整體需求仍穩定，帶動 6 月營收回溫，第三季隨著整體供應鏈回穩，出貨速度可望再加速，有助營收表現。

可成補充，去年因缺料衝擊整體供應鏈及公司營收，但今年更因物流 / 運流瓶頸及通膨惡化，加上俄烏戰事及中國封控干擾運流，導致超額下單，尤其終端品牌近期庫存壓力浮現，都是下半年的變數。

觀察市場對 2022 下半年旺季看法，各產業漸趨謹慎，可成為因應供應鏈不確定性及各類突發狀況，將持續關注大環境及供需變化，審慎管理庫存水位並動態調整。

展望後市，可成看好，來自新領域、新產品與新客戶的貢獻，將挹注公司營收、獲利，持續密切觀察地緣政治、疫情、總體經濟與供應鏈變化、原物料價格走勢，以及股匯市波動。