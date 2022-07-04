中鋼首套儲能系統完成建置 開啟第三塊拼圖

中鋼 (2002-TW) 今 (4) 日宣布，完成首套 1.8MWh 儲能系統設備安裝，第二套儲能系統預計也可在今年完成安裝，為中鋼「節能、創能、儲能」的全方位布局，正式開啟第三塊「儲能」拼圖。

中鋼表示，首套 1.8MWh 儲能系統設備，後續將配合台電線路施工與能力測試合格後，即可參與台電「電力交易平台」競標活動，估計每年可創造 1210 萬元收益。

而第二套儲能系統容量 2.2MWh，預計也可今年完成安裝，中鋼表示，將運用在廠內重要負載供電上，不僅將進一步提升高爐等生產設備負載電網韌性，同時藉由太陽能發電平滑化與發電時間轉移等方式，減少台電夜間尖峰發電機組負擔，為穩定國內電力供應貢獻心力。

中鋼綠能策略積極朝「節能、創能、儲能」三大面向發展；在節能方面，多年來採行系統性盤點、引進最佳可行性技術及研發創新等方式，完成多達千項以上的減碳專案，2011 年至 2021 年累積減碳量達 135 萬噸二氧化碳當量 / 年。

創能方面，中鋼集團積極發展再生能源，集團太陽光電系統已建置 87.3MW，累積發電量統計至去年已超過 2.3 億度，共減少約 12 萬噸二氧化碳當量的排放，另投入開發的中能離岸風場 (300MW) 預計 2024 年完成建置，屆時每年發電量約為 12 億度，減排約 61 萬噸二氧化碳當量 / 年。

中鋼強調，未來持續投入節能減碳技術，例如鋼化聯產、綠能 / 氫能的應用研發，期許透過多項低碳轉型工作的努力及推展，落實 ESG 精神及善盡企業社會責任，朝向「高值化精緻鋼廠」目標繼續前進。