經濟成長挹注稅收 今年綜所稅申報額2259億元 年增逾2成

根據財政部統計，110 年度綜所稅總申報件數共 644 萬 4043 件，較上一年度減少 8245 件，但申報稅額共 2259.95 億元，年增幅 24.19%，研判稅收增加與經濟成長自然增加有關。

110 年度綜所稅申報已在 6 月 30 日截止，根據財政部統計，總申報件數共 644 萬 4043 件，較前一年度 645 萬 2288 件減少 8245 件，年減 0.13%。

在申報稅額部分，110 年度總自繳稅額共 2259.95 億元，較上一年度 1902.08 億元，增加 357.87 億元，減除退稅金額後的稅收淨額還有 1725.04 億元，較上年度 1389.01 億元，增加 336.03 億元，年增幅 24.19%。

財政部表示，申報件數初步統計減少，主要是還有來不及統計件數，因此總申報件數較上年度略為減少，至於稅收淨額增加推估應該與經濟成長自然增加有關。

在營利事業所得稅部分，總申報件數 102 萬 6230 件，較上年度 99 萬 403 件，增加 3 萬 5827 件，年增幅 3.62%，總自繳稅額 6857.92 億元，較上一年度 4593.49 億元，增加 2264.43 億元，增加 49.30%；另外，境外電商申報營利事業所得稅件數 114 件，申報應納稅額 16.56 億元。

財政部說，申報件數成長率與去年約略相當，而申報自繳稅額增加，主要與上市櫃公司 110 年度整體獲利較上年度成長 72.17% 所致。

