永豐餘拚兩隻小金雞IPO！永道射頻今年遞件申請上市

永豐餘 (1907-TW) 今 (23) 日舉行股東會，總經理駱秉正表示，永豐餘投控成立新興事業管理辦公室，以加速旗下子公司孵化成長，永道射頻計畫今 (2022) 年將遞件申請上市，工紙事業群也預計以台灣與越南二區業務為主體申請上市，但尚無法透露時間表。

永豐餘董事長劉慧謹表示，通膨壓力備增，美國聯準會今年啟動貨幣緊縮三部曲，結束 QE、升息、縮表，打擊通貨膨脹。此外，氣候變遷衍伸的碳邊境稅及碳中和環境永續目標，對企業經營增添營運挑戰。

駱秉正表示，永豐餘今年訂了 5 大發展計畫，包括：能源及能源管理、落實循環經濟、醣經濟新材料、工業互聯網科技上下游生態鏈、新創公司投資與孵化。

其中有關新創公司投資與孵化，駱秉正表示，永豐餘投控成立新興事業管理辦公室，加速旗下子公司孵化成長，進軍資本市場，再從資本市場回收資金，以進行下一輪投資。

駱秉正進一步指出，截至目前，旗下已有太景 - KY、申豐等掛牌；消費品事業群－永豐實也已在去年 9 月上市。展望接下來的小金雞孵化計畫，永道射頻 - KY 規劃今年遞件申請上市，工紙事業群也預計以台灣與越南兩地的業務為主體申請上市。

永豐餘副總殷國堂補充表示，因為永道射頻是大陸子公司，要回台上市自然要循第一上市 KY 模式；至於工紙事業群，依據規劃，僅以台越兩地的工紙業務為上市主體，大陸工紙事業體則將排除在外。

永豐餘去年歸屬於母公司業主的稅後純益為新臺幣 52.04 億元，每股純益 3.13 元，今日股東會通過發放每股現金股利 1.5 元，以昨日收盤價 26 元計算，現金殖利率達約 5.77%。