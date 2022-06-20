富邦J卡150萬卡友注意！下半年信用卡回饋權益有上限

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2022年6月20號15點22分

每年 6 月，卡友最關注的就是信用卡下半年權益調整，富邦 J 卡發卡量正式突破 150 萬卡大關，台北富邦銀行今 (20) 日宣布，新戶最高 3.5% 回饋提供至年底，但是值得注意的是，對舊戶來說，原卡片權益無上限的部份降到只剩 1%，綁定 LINE Pay 支付的加碼 2%~2.5% 則改為有上限 5 千點。

北富銀表示，近年來受市場競爭及整體經濟環境影響，陸續有不少信用卡縮減權益，但 J 卡上市兩年贏得眾多卡友支持，發卡量正式突破 150 萬卡大關，流通卡成長率穩居前六大發卡銀行之首，日前更在國內媒體調查中勇奪民眾愛用神卡第一名。

但是針對下半年最新信用卡權益，新戶最高 3.5% 回饋提供至年底，主要是原始卡片權益１%、加上加碼的 2.5% 權益；但對舊卡友來說則面臨縮水，使用 LINE Pay，原始卡片權益的回饋雖然一樣維持 1%，但加碼權益 2% 則設了 5000 元的上限。

如果不是綁定 LINE Pay，新舊卡友最高回饋都是 2%，其中，雖然原始卡片權益的 1% 無上限，但加碼的 1% 權益部分，也都有每個月合計 5000 元上限規定。

北富銀說明，使用 LINE Pay 時，新卡友 (加碼權益 2.5% 計算) 要達到 5000 回饋上限，最多可以刷到 20 萬元。舊卡友 (加碼權益 2% 計算) 要達到 5000 回饋上限，最多可以刷到 25 萬元。

不使用 LINE Pay 時，新舊卡友的加碼權益 1%，要達到 5000 回饋上限，最多可以刷到 50 萬元。受影響的只有高消費族群，大部分的卡友都不影響。

雖然最高回饋縮水，但富邦 J 卡還是針對日韓消費推出優惠專案，北富銀表示，國人最愛去的日本自 6/10 起開放觀光入境，韓國則自 6/1 起開放短期觀光簽證，燃起大眾對出國旅遊的期待，J 卡也特別瞄準日韓提供加碼，日韓當地消費享 3.88% 回饋無上限，不必登錄也無上限門檻，若在當地指定家電賣場或藥妝店消費，另外還可獲最高 20% 優惠，可說是目前市面上日韓旅遊回饋最優的信用卡，也被網友喻為全台最強的「旅日神卡」。

以一家四口赴日旅遊為例，每人團費 5 萬元，全家合計團費 20 萬元，以 J 卡新戶且綁定 LINE Pay 支付享 3.5% 回饋計算，可獲得 7000 元回饋；使用 J 卡支付當地餐飲、娛樂以及幫親友採購電器、藥妝和熱門防疫用品等，假設共花費 30 萬元，約可獲得 11640 元的回饋，合計一趟旅程可以有近 2 萬元回饋入袋。