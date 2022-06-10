〈稅收統計〉三稅目增長挹注 5月稅收2939億元、年增0.2%

財政部今 (10) 日公布稅收統計，5 月實徵淨額共 2939 億元、年增 0.2%，累計前 5 月稅收共 9118 億元、年增 2.1%；主要稅目中，包括綜所稅、營業稅與營所稅前 5 月稅收均比去年同期增加。

根據財政部統計，5 月稅收以營業稅增加 160 億元居冠，綜所稅增加 46 億元、營利事業所得稅增加 16 億元較多；但證交稅因成交量萎縮年減 150 億元、貨物稅減少 41 億元。

累計前 5 月實徵淨額與去年同期比較，以綜合所得稅增加 226 億元居冠，另外，營業稅與營所稅分別較去年同期增加 204 億元、200 億元，而證交稅減少 299 億元則是衰退幅度較多的稅目，貨物稅也較去年同期減少 150 億元。

財政部統計處副處長陳玉豐說，營所稅 5 月實徵淨額 232 億元，較上年同月增加 7.2%，主因是結算申報自繳稅額增加，累計前 5 月實徵淨額 393 億元，較上年同期增加 1.0 倍，除與自繳稅額增加外，還包括延分期案件繳納稅額增加， 以及去年有大額退稅所致。

綜所稅部分，5 月實徵淨額 339 億元，年增幅 15.5%，累計前 5 月實徵淨額 1692 億元，較去年同期增加 15.4%，主因薪資及盈餘分配所得扣繳稅款增加，以及房地合一課徵所得稅增加所致。

證交稅部分，5 月證交稅實徵淨額 144 億元，年減幅達 51.2%，是 102 年 3 月以來最大減幅，累計前 5 月稅收共 799 億元，也較去年同期減少 27.2%。

財政部統計處副處長陳玉豐說，成交量減少是導致證交稅減少的主因，但如果以今年前 5 月的數字來看，不論是累計稅收或是單日平均成交量，仍是歷年同期次高。