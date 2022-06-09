疫情加劇衝擊消費意願 國人4月刷卡金額月減15%

金管會今 (9) 日公布最新信用卡統計，國人 4 月刷卡金額較上月減少 430 億元、減幅逾 15%，銀行局副局長林志吉解釋，主要受到新冠肺炎確診人數從 4 月中下旬起大增，衝擊到消費意願等三大原因影響。

截至今 (2022) 年 4 月底止，計有 33 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 5,346 萬張（上月底約為 5,324 萬張），總有效卡數約 3,421 萬張（上月底約為 3,412 萬張）。

當月簽帳金額約 2,392 億元，較上月份之 2,822 億元減少 430 億元，月減幅度約 15.24%；跟去年同月相較，仍增加 43 億元，年增約 1.83%。

針對國人 4 月刷卡金額減少 430 億元，林志吉表示，首先，4 月本來就不是消費旺季，第二點因為疫情升溫，在 4 月 28 日確診人數就超過萬人以上，影響民眾消費意願，無論是實體的量販超市，或電商平台、旅遊交通消費都減少。第三個原因是 4 月信用卡繳保費簽帳金額也下降。

以個別銀行來看，4 月單月「刷卡王」為國泰世華銀行簽帳金額為 382.62 億元最多，中國信託銀行刷卡 375.28 億元排名第二，玉山銀刷卡達 328.2 億元位居第三。

「發卡王」則以中信銀 4 月新發 9 萬 1753 張最多，國泰世華銀的 6 萬 2517 張、北富銀的 5 萬 5956 張分居第二、三名。