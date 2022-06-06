foodpanda開第一槍 7日起6縣市加收平台費

國內最大美食外送平台 foodpanda 開出第一槍，明 (7) 日起將在台加收平台費，外送訂單北北基每筆收 5 元，桃園、新竹縣市則收 3 元，公司強調，是為支應營運必要成本而不得不做出的決定；Uber Eats 則表示不跟進收取平台費。

foodpanda 是德國的外送企業 Delivery Hero 旗下的網際網路餐飲外送服務平台，2021 年 11 月起，已於新加坡、香港率先收取平台費，新加坡每筆訂單收 0.29 新幣 (約合新台幣 6.2 元)、香港每筆訂單收 2 港幣 (約合新台幣 7.5 元)。

foodpanda 今天發出計費項目調整公告，因應整體營運考量，自 6 月 7 日起，在指定地區台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市的美食外送與生鮮雜貨之服務，每筆訂單將酌收平台費，就連該區的 pro 會員也要負擔此筆費用。

據了解，foodpanda 北北基地區每筆訂單酌收平台費 5 元，桃竹地區每筆訂單酌收 3 元，外帶自取服務則暫時不另收平台費。

外界關注國內另一家大型美食外送平台 Uber Eats 是否跟進收費，對此，Uber Eats 回應，目前尚無收取平台費的計畫，並強調會持續專注於帶給消費者最好的經驗，包含價值感和經濟實惠的選擇。