保險存摺正式上線 年繳百元可不限次查所有保單

現行保險契約多以實體紙本方式提供予保戶，在金管會保險局指導下，保險存摺今 (1) 日正式上線，提供保險業一站式服務再升級，壽險公會表示，只要年繳百元升級成白金會員，就可以於一年內不限次數完整查看所有保單資料。

壽險公會表示，人身險保單多為長年期契約，民眾收納實體紙本保單時，常有保管過程中遺失、紙本受潮及占空間等痛點，為提供保戶體驗保險科技所帶來的便利性，且在新常態下降低民眾接觸風險，甚至可以零接觸也能繼續獲得保險服務，因此推出保險存摺。

所謂保險存摺，金管會保險局指導下，壽險公會偕同產險公會、22 家壽險、14 家產險公司及中華電信、台灣網路認證公司等合作廠商，在現行保險科技運用共享平台的基礎上建置保險存摺，提供民眾即時、隨時隨地都可以查保險資料的服務。

壽險公會表示，透過保險存摺平台，可以查詢以本人為要保人或被保險人的所有人身保險已投保狀況，掌握自己的投保情形，免除整理、保存的不便。

凡是已成年具完全行為能力者，均可藉由自然人憑證、晶片金融卡、強化版行動身分識別 (即強化版 MID) 擇一方式，就可以進行註冊成為保險存摺的會員。

壽險公會進一步指出，保險存摺分為普通會員及白金會員，其中，普通會員免費；而繳交年費新台幣 100 元則可升級成白金會員，等於平均每日不到 0.3 元，可於一年內不限次數完整查看所有保單資料，包括：保險公司名稱、險種分類、保單險種、商品名稱、保單號碼、契約生效日期、保額以及保單是否有效、要 / 被保險人資料、下載保單資料 PDF 檔等。

壽險公會表示，此外，為提供保險存摺白金會員更好的服務，預計於今年 11 月推出「保險存摺 APP」，搭載保險業身分驗證中心功能，可透過 FACE ID 或指紋快速登入，並可介接至線上申請保險理賠、查詢保險理賠聯盟鏈 / 保險理賠醫起通案件申請轉送進度，提供民眾更便捷的保險服務。

金管會從 2019 年 4 月指導壽險公會推動保險科技運用共享平台 POC；在共享平台的架構下逐步發展各項金融科技服務，但 2020 年 7 月推動保全 / 理賠聯盟鏈一站式服務；同年 12 月推動電子保單認證與存證服務；2021 年 5 月結合北市醫療院所推動保險理賠醫起通服務；今年進一步推出保險存摺服務，逐步優化民眾保險服務體驗，邁向無紙化作業與安全電子商務環境。