大魯閣休閒事業拚拓點 湳雅廣場將增營業面積

大魯閣 (1432-TW) 今 (1) 日召開股東會指出，新竹湳雅廣場預計今年完成變更為商業用地，將可增加約 750 坪營業面積，並預計於北部再開設旗下第 3 間滑輪場，而從日本引進的福湯岩盤浴也將持續拓點，添營運成長動能。

大魯閣旗下有百貨商場經營、休閒育樂事業，現有台中大魯閣新時代和大魯閣新竹湳雅廣場兩座購物中心，12 家棒壘球打擊場、4 家保齡球館、1 家卡丁車場、16 家遊戲愛樂園、2 家 Roller 186 滑輪場、1 家福湯岩盤浴，以及 11 家 Yu Kids Art 兒童手作等。

大魯閣表示，新竹湳雅廣場受惠於都市計畫，今年將完成變更為商業用地，可再增加約 750 坪營業面積，有助添業績成長動能。

另一方面，大魯閣仍將積極尋找合適店位，目標在北部開設第 3 間滑輪場，期先以北、中、南三家店打下根基，建立品牌形象和口碑，進而持續穩定拓點。

而福湯岩盤浴目前為 24 小時營業，將結合周邊旅宿餐廳，推出新型態國內旅遊行程，未來也將持續開新據點，在國內不同城市推廣日本乾式溫泉。

對於疫情的衝擊，大魯閣表示，百貨零售和運動休閒業首當其衝，因此，除了積極爭取申請政府的紓困補助和稅賦優惠外，將滾動式調整、節省營業成本如人力排班和行銷費用。