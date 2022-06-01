〈開發金法說〉擬備妥400億銀彈 瞄準評估併購機會

開發金 (2883-TW) 今 (1) 日召開線上法說會，由於 4 月底董事會決議重啟對外併購並強化財務體質，預估募資規模上看約 400 億元，對於併購議題，總經理龐德明表示，將以瞄準東南亞、台灣兩區域的機會為主。

龐德明表示，併購的機會必須符合一定標準, 會在適當時機啟動併購，但目前還沒決定好時間點、以及併購程度，一旦有併購目標，會經過董事會決定再通知市場。

至於併購的大方向，龐德明進一步表示，首先，開發金在尋找的機會是能在未來三、四年達到雙位數 ROE 的標的，因此會非常謹慎的分析這些投資機會。

以地理位置來看，開發金覺得東南亞是很有潛力的地區，但在台灣也覺得很有機會，所以都有在評估；預估投資 20% 左右、也有可能會採取併購。

併購的部分有可能併購金融科技公司等，都在考慮的範疇，且也許不只一家子公司可以參與其中，如此一來就可為未來成長創造更多綜效。

儘管金融市場呈現震盪，開發金控與各子公司中國人壽、凱基銀行、凱基證券與中華開發資本均維持強健資本，中國人壽是 2022 年首季獲利貢獻最多的子公司，第一季稅後純益為 88.4 億元，其中於今年 2 月認列俄債預期信用損失 15 億元。

凱基證券第一季稅後純益為 14.4 億，股權及債券承銷業務市佔率維持第一，客戶總資產管理規模年成長 11%。凱基銀行第一季稅後純益達 13.6 億元，除獲利穩健成長，更持續優化授信資產結構，中小企業放款業務及個人信貸年成長均達 18%。

而中華開發資本獲利動能受到資本市場震盪影響，第一季未實現評價損失造成淨損 5.7 億，未來將聚焦擴大資產管理規模。

對總經展望，中壽總經理黃淑芬說，對下半年審慎樂觀，因為美升息次數比較明朗，下半年通膨也會因高基期與缺工期改善而放緩，當然升息對抑制通膨效果及對經濟的影響仍需觀察，還有俄烏不確定依舊存在，整個金融市場會因經濟數據變化、消息面持續震盪。中壽預估美國今年升息 6~8 碼，台灣升息則會少一點。