美國航班取消狀況周日略有緩解 但影響仍大

這個周末假期，美國航班中斷的打擊仍在持續，但周日 (29 日) 稍有緩解。這一情況正對航空公司造成考驗，他們正在為疫情後預計的復甦進行準備。

自美國時間上周五以來，全球航空公司超過 4500 多個航班已被取消。根據航班追蹤網站 FlightAware 數據，周五取消約 2300 班次，周六取消約 1500 班次，截至周日下午早些時候，航空公司已取消 1100 個以上航班。

FlightAware 數據顯示，周日取消的航班中，有 300 多架次是美國境內或出入美國的班機，意味著美國陣亡將士紀念日的旅行遭遇打擊。

在美國主要航空公司中，達美航空公司 (DAL-US) 近日取消的航班最多。據 FlightAware ，這家公司周六取消約 250 個航班，占其航班時刻表的 9%，530 個航班則出現延誤，占當天總數的 19%。截至周日下午早些時候，達美航空當天取消了 150 個航班，並有 150 個航班延誤。

達美航空首席客戶體驗官 Allison Ausband 表示，有幾個因素會影響航班正常運作，包括勞動力短缺、員工感疫率上升、天氣和空中交通管制。這家公司在其網站上宣布，從 7 月 1 日至 8 月 7 日，它每天將減少約 100 個航班，主要涉及達美航空經常飛行的美國和拉丁美洲部分地區的航班。

達美航空指出，87% 的客戶重新預訂了在原定時間約 11 小時內起飛的航班。

美國航空公司和一些旅遊目的地預計，由於旅行限制措施的放鬆和對感疫的恐懼降低，今年夏天將出現巨大的旅行人流。根據美國航空協會數據，這個假期周末預計將有超過 300 萬人乘坐飛機，而上個陣亡將士紀念日周末則為 240 萬人。

然而，在需求不斷增長的情況下，航空公司正在努力解決員工短缺的問題。由於人員短缺及惡劣天氣等因素，達美航空、捷藍航空 (JBLU-US) 和阿拉斯加航空等航空公司，已經削減了夏季的航班。

道瓊美國航空指數 (Dow Jones U.S. Airlines Index) 上周五收漲 3.4%，全周共上漲近 9%。