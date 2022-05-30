凱基銀綠能授信突破200億元 綠色存款為國內首家採第三方獨立審查

開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行近年積極推動綠色金融，其中，綠能授信餘額已突破 200 億元；凱積銀今 (30) 日再宣布，正式推出綠色存款專案，此專案計畫書率國銀之先，已通過第三方獨立機構審查，以提昇綠色存款的可信度及責信機制。

目前國內金融業已逐漸接軌國際永續金融趨勢，針對支持綠色產業的金融商品也逐漸多元化，凱基銀行近年積極以核心業務，支持我國指標性大型再生能源電廠融資計畫，例如 2021 年統籌主辦昱昶能源新臺幣 21 億元綠能聯貸案，及志光能源新臺幣 57 億元地面型漁電共生聯貸案，同時也透過授信支持如國中小學校舍等小型太陽能發電案場的建置。

據統計，截至 2021 年 12 月底，凱基銀行於綠能科技產業的授信餘額超過新臺幣 200 億元，較前一年度大幅成長超過 20%。

凱基銀行本次推出綠色存款是繼綠色債券、永續債券外的另一項綠色金融商品，且率國內銀行之先，依國際慣例進行第三方查核，凱基銀行說明，此專案計畫書已通過第三方獨立機構審查，相關經第三方獨立機構確信會揭露給參與企業，企業客戶可清楚知悉存款運用範疇及管理方式，且後續綠色效益及資金運用將依計畫書執行，並於明年度公開揭露確信報告，以確保資金運用具備實質綠色效益。

凱基銀行進一步指出，此次推出的綠色存款專案，專案資金將運用於再生能源及能源科技發展、能源使用效率提昇及節約、污染防治與控制、水資源節約潔淨或回收循環再利用等四大領域綠色融資需求，讓企業客戶透過存款也能參與永續。

凱基銀行強調，呼應母公司中華開發金控「2045 年全資產組合淨零碳排放」的 ESG 目標，除了自身的減碳努力外，凱基銀行辦理企業授信審核時，也會審酌客戶是否善盡環境保護、企業誠信經營及社會責任，發揮金融影響力以鼓勵客戶一起低碳轉型。

